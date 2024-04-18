Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiacos'a elenerek turnuvaya veda etti. Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe, Olympiacos'a elenerek turnuvaya veda etti.

Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

İŞTE İRFAN'IN AÇIKLAMALARI:

Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2-0, 3-0 yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi maçımız var. Önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah lige şampiyon olacağız.