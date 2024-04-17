UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Olympiakos'ta Daniel Castelo Podence, maça çıkmak için sabırsız olduğunu söyledi.

Bir süredir takımdan ayrı kalan Podence, ilk maçta arkadaşlarının kendisini aratmadığını belirtti.

Zor maçların oyuncusu olduğunu kanıtlamak adına önemli bir maça çıkacağını dile getiren Podence, "Geçen sefer arkadaşlarım beni aratmadı. Maça çıkmak için sabırsızım. Zor maçların oyuncusu olduğumu kanıtlamak için güzel bir fırsat. Buraya mücadele etmeye geldik. Bizim işimiz aynı, her şekilde kendimizi vermek için buradayız. Bizim işimiz bu. 3-2'ye rağmen kazanmak hedefimiz olmalı yoksa bu işi yapmanın bir manası yok. Onlar bizim, biz de onların kalitesini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.