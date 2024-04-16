DUYGUSAL BİR KARAKTER!

Sabah Spor, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Karagümrük maçı sonrası "En iyi oyununu ortaya koydu" ded-i ği Livakovic'i Hırvat gazeteci Vlado Boban'a sordu. Boban, tecrübeli file bekçisi için, ''O her zaman çok duygusal bir karakterdi. Ayrıca sakin ve soğukkanlı bir yapısı vardır. Kendisini her zaman geliştirmeyi düşünür. Onu kaos içinde, tartışmaların içerisinde, kavgada ve gürültü içerisinde hiçbir zaman göremezsiniz. Sadece işini yapar. Olumsuz durumlar onu etkiler ve kurtulması biraz zaman alır" açıklamalarını yaptı.