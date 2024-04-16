Fenerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Dominik Livakovic, son haftalarda performansıyla tartışma konusu olmuştu. Yediği hatalı goller, iyi antrenman yapamamasına bağlanmış, kendisini Dinamo Zagreb'ten tanıyan kaleci antrenörü Sandro Zufic 14 Şubat'ta transfer edilerek teknik heyete katılmıştı. Ancak Trabzonspor maçındaki tribün ve saha olayları, duygusal bir karaktere sahip olan 29 yaşındaki eldiveni yol ayrımına getirdi. Psikolojisinin bozukluğu 3-2 kaybedilen Olympiakos maçında yediği hatalı gollerle kendini hissettirdi.
Fenerbahçe'de Livakovic gerçeği ortaya çıktı! Ayrılık kararından o isim vazgeçirmiş
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic için flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız kaleci takımdan ayrılmak isterken, 29 yaşındaki futbolcuyu, o ismin vazgeçirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
KARŞI KARŞIYA DA GOLE İZİN VERMEDİ
Fatih Karagümrük maçında futbolseverler bambaşka bir Livakovic izledi. Hırvatistan'ın son Dünya Kupası'nda elde ettiği 3.'lükte büyük payı olan tecrübeli file bekçisi o günlerdeki gibi kalesinde devleşti. Özellikle 32. dakikada Güven Yalçın'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarış 'Şampiyonluğun habercisi' olarak değerlendirildi. 29 yaşındaki eldiven, Karagümrük mücadelesinde bir gol yemesine rağmen 7 şutun 6'sında klasını konuşturdu.
KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEKSİN
Bu geri dönüşte Sandro Zufic'in büyük payı olduğu öğrenildi. Başarılı antrenör son 3 gün Livakovic üzerinde ekstra mesai yaparken sadece saha içinde değil, saha dışında da konuşmalarıyla öğrencisini takımda kalması yönünde ikna etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda kendisinin büyük payı olacağından, taraftarın desteğine kadar pek çok konuda fikirlerini paylaşan Zufic, "Burada kalmalısın ve Livakovic'in kim olduğunu göstermelisin" sözleri etkisini hissettirdi.