Spor yazarları Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Fatih Karagümrük - Fenerbahçe müsabakasını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Artık ligin sonuna doğru geliyoruz. Yapılacak en küçük yanlış, kaybedilecek tek 1 puan şampiyonluk hayallerini bitirir. İsmail Kartal sahaya çıkartacağı her kadroda bunu düşünmeli. Kruniç bu takımda 8 oynadı olmadı, 6 oynadı olmadı. Karagümrük karşısında bu kez Szymanski'nin yerine 10 numaralı pozisyonda oynadı, yine olmadı.
Tamam hoca ısrarla istedi, aldırdı. Ama her transfer olacak diye bir kaide yok. Bazen, "pardon" dersin, yoluna devam edersin. Kruniç oyunda kaldığı sürede Szymanski'nin yaptıklarının yarısını yapamadı. Zamanlaması, oyun görüşü yetersiz. Hal böyle olunca Fenerbahçe'nin hücumcuları üretemez hale geldi.
Karagümrük takımının kontrolüyle geçen ilk yarıda harika bir Livakovic izledik. Hep söylüyorum; şampiyonluğa oynayan bir takımın kalecisi sezonda 3-4 maç alacak diye… Geldiğinden beri performansını eleştirdiğimiz Hırvat dünkü karşılaşmanın kazanılmasına büyük katkı verdi. Anlayacağınız kedi olalı bir fare tuttu!
İkinci yarı Kruniç'in çıkıp Batshuayi'nin oyuna girmesi Fenerbahçe'nin 3. bölge etkinliğini artırdı. İsmail hocanın en sevdiğim huyu yanlışta ısrarlı olmaması… Batshuayi, Fenerbahçe'nin yeni nöbetçi golcüsü oldu. Sonradan girdiği maçlarda yaptığı katkı gerçekten inanılmaz. Böyle küsmeyen, vazgeçmeyen, kendini her daim hazır tutan oyuncular takımı şampiyon yapar.
Yabancı VAR hakemi ilk sınavını başarıyla geçti. Keşke daha önce bu uygulama yapılabilseydi. Büyük ihtimalle puan durumu Fenerbahçe lehine çok daha farklı olabilirdi. Şu sakatlıklar kafamı karıştırsa da İsmail hocanın elindeki imkanı iyi kullandığını söyleyebilirim. Aman hocam bundan sonra hataya yer yok. Her maç final havasında geçecek.
GÜRCAN BİLGİÇ – BİR VAR BİR YOK
İkiayrı Fenerbahçe, iki ayrı Tugay Kaan Numanoğlu ve iki ayrı Karagümrük izledik. İlk 45'e imzayı atan Fenerbahçe kalecisi Livakovic oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin oyun gücü ortaya çıktı. Krunic ile başlamazsak haksızlık ederiz. Arao'yu gönderip, Krunic'i transfer eden oyun zekasına söylenecek çok şey olabilir. Ama bu oyuncuyu sezon başında Milan'ın hocası da vermek istememişti. Demek ki neymiş; transfer teknik direktöre bırakılmayacak kadar önemliymiş.
Elbette İsmail Yüksek… Maçı takımı adına ayakta tutan oyuncu oldu. Dzeko attı, goller kaçtı… Evet ama böyle bir taktik oyuncusu her şeyin dengesini değiştiriyor. O kadar çok atağı kesip, topu oyuna doğru soktu ki, zor maçın kilidini açtı. Tolunay Kafkas akıl koydu oyuna. Rakibini sola yönlendirdi. Buna Fenerbahçe stoperleri de olanak verdi. Serdar ilk topu Çağlar'a oynayınca, Karagümrük'ün önlemlerini arttırarak aldığı bölgeye taşındı top. Kilitledi Fenerbahçe'yi.
Dzeko'nun golüyle değişti her şey. 49'da geldi. Ateşlendi maç bir anda. İsmail Kartal "tutucu" davranmadı. Tek hamlesi vardı, tam zamanında Batshuayi ile yaptı. Hakem Numanoğlu'nun vermediği, VAR'ın çağırdığı pozisyon aslında sezonun özeti. Gördüğü halde çalamadı, yüreği yetmedi. Neden ? Bazıları "kızar" diye mi?
Livakovic bu sezon ilk kez büyük takım kalecisi gibi kaledeydi. Böyle olmalı, devam etmeli. Zor günler kahramanlar ister.. Daha önce olmayanlar, 2-1'e kadar takdir haklarını rakibe çalan hakemin direnmeyi bırakmasından, devre bittiğinde kaçan, maç bittiğinde yeniden yakalanan şampiyonluk hedefinden. Bir varmış, bir yokmuş maçıydı seyrettiğimiz.
ERMAN TOROĞLU – İTHAL VAR İŞE YARAMIŞ!
Türkiye'de bir ilk ama uygulamada ikinci maç... VAR büyük sorundu ve yabancı VAR'ın kesinlikle gelmesi gerekirdi. İki senedir defalarca bunu dile getirdim, kayıtlarda var. Bu VAR'ı bizimkiler babalarının çiftliği gibi kullandılar. Kim daha etkiliyse VAR'a tayini yaptırdı, orada üç kağıtlar, iğrenç iğrenç pozisyon yorumları, televizyonlarda bunların adamları tam bir orta oyunu gidiyordu.
Evvelki gün Ankaragücü maçını seyredemedim ama dün akşam seyrettim. VAR, var gibiydi! İki defa olaya el koydu, ikisinde de haklıydı. Bakın, şimdi VAR vardı böyle oldu.
Size ikinci soruyu soruyorum; Olmasa ne olurdu? Düşünebiliyor musunuz konuşulacakları! Onun için bazı şeylere el konulmalı. Türk insanı da aptal yerine konulmamalı. Bitmiş Türk hakemliği de yenilenmeli.
İlk yarıda Fenerbahçe iyi oynamadı. Bu şekilde oynayarak şampiyonluk gelmez. Karagümrük daha iyiydi. Ancak ikinci yarı oyuncu değişiklikleri, maça asılma, şampiyonluğa oynayacak takımın mücadele etmesi gibi görüntülerle sarı-lacivertliler maçı çevirdi. Bu maçın ikinci 45 dakikası ilk yarı gibi olsaydı Fenerbahçe lige elveda derdi. Baktılar ki maç batığa kayıyor, iş ciddi, ipi sıkı tuttular.
Bu tip maçlarda "Ali, Veli iyi, 4-4-2, 5-3-2" konuşulmaz. Bu tip maçlarda 11 kişi mücadele edersin. İlk yarı Fenerbahçe iyi pres yapamadı. Tek tek pres yapmaya kalktılar, hepsi oyundan düştüler. İkinci yarı takım halinde pozisyonlara basınca Karagümrük rahatsız oldu. Nitekim Karagümrük ikinci yarıda ilk yarıdaki oyunun oynayamadı.
Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında bu maçı verseydi Süper Lig şampiyonluğuna veda edecekti. Öyle bir ikinci yarı oynadılar, yani sırat köprüsünü geçtiler. Bakalım ithal VAR'lar ile futbolumuz ne hale gelecek, ithal VAR'lar gelince bizimkilerin şapkası da yere düşünce kel nasıl görünecek veya yapılan orta oyunlar nasıl görünecek göreceğiz.