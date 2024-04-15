Elbette İsmail Yüksek… Maçı takımı adına ayakta tutan oyuncu oldu.

Dzeko attı, goller kaçtı… Evet ama böyle bir taktik oyuncusu her şeyin dengesini değiştiriyor. O kadar çok atağı kesip, topu oyuna doğru soktu ki, zor maçın kilidini açtı.

Tolunay Kafkas akıl koydu oyuna. Rakibini sola yönlendirdi. Buna Fenerbahçe stoperleri de olanak verdi. Serdar ilk topu Çağlar'a oynayınca, Karagümrük'ün önlemlerini arttırarak aldığı bölgeye taşındı top. Kilitledi Fenerbahçe'yi.