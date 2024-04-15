Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, Olympiakos ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kaybetmişti.