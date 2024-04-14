Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla sarı lacivertliler oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı müsabakada 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlandı. İki takımın da birbirine üstünlük kuramadığı ilk yarının uzatma dakikalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Can Keleş ile golü buldu ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle beraberliği yakaladı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 öne geçti. VavaCars Fatih Karagümrük, 77. dakikada Ryan Mendes'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalınca kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 85'e yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

BİR SEZON İÇİNDE DEPLASMAN GALİBİYETİ REKORU

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla ligde deplasman galibiyeti rekorunun yeni sahibi oldu.

Süper Lig tarihinde deplasmanda en uzun süre maç kazanan (12) takım olan sarı-lacivertliler, devam eden bir sezonda ise şu ana dek en çok üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrılmıştı.

Daha önce 2010-2011 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde son 9 deplasman maçını kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Galatasaray'a ait olan (2002-2003) 9 maçlık rekoru egale etmişti.

Fenerbahçe, bu rekoru 2011-2012 sezonunun ilk 3 deplasman maçını da kazanarak 12 mücadeleye taşımış ve Süper Lig tarihinin deplasman galibiyet rekoruna imza atmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon deplasmanlarda çok etkili bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük müsabakasıyla üst üste 10. deplasman galibiyetini aldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla devam eden bir sezonda dış sahada üst üste en çok kazanma rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe, bu sezon 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından başladığı seride sırasıyla Kayserispor'u 4-3, İstanbulspor'u 5-1, Gaziantep FK'yi 1-0, Başakşehir'i 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Çaykur Rizespor'u 3-1, Hatayspor'u 2-0, Trabzonspor'u 3-2 ve Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

PENALTI VAR'DAN GELDİ

Fenerbahçe'nin 56. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 55. dakikasında sarı-lacivertli takımda Bright Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, pozisyonu devam ettirirken, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pzosiyonu izlemeye gitti.

Numanoğlu, izlemenin ardından penaltı kararına hükmetti.

DZEKO, LİGDE 20 GOLE ULAŞTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız santrforu Edin Dzeko, ligde 20. golünü kaydetti.

VavaCars Fatih Karagümrük müsabakası öncesinde ligde attığı 19 golle zirvede yer alan 38 yaşındaki oyuncu, 49. dakikada kaydettiği golle 20. golüne ulaştı.

FENERBAHÇE PES ETMİYOR

Fenerbahçe, bu sezon ilk yarısını geride kapattığı 4. müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında yine Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada soyunma odasına 1-0 geride gitmiş ancak maçı 2-1 galibiyetle noktalamıştı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Çaykur Rizespor deplasmanında da benzer bir senaryo yaşadı. 1-0 yenik duruma düşen Fenerbahçe, rakibini 3-1 ile geçmeyi bildi.

Sarı-lacivertliler son olarak Pendikspor karşısında iç sahada ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakayı 4-1 ile geçmişti.

Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geriden kapattığı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldığı Fatih Karagümrük müsabakasıyla bu sezon 4. kez ilk yarısını geride kapattığı bir müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

KRUNIC 10 NUMARADA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Fenerbahçe'nin deneyimli ön liberosu Rade Krunic, Fatih Karagümrük maçında 10 numara pozisyonunda forma giydi.

Teknik direktör İsmail Kartal, Sebastian Szymanski'nin sarı kart cezalısı olması sebebiyle Polonyalı oyuncunun pozisyonunda Krunic'i tercih etti.

Tecrübeli oyuncu, söz konusu pozisyonda beklentileri karşılayamazken devre arasında oyundan alındı.