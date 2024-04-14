İsmail Kartal: Dinlenme şansımız olmadı!

Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Ligin bitimine 7 hafta kaldı. Rakibimizle amansız bir yarış içindeyiz. Olympiakos maçı sonrası çok fazla dinlenme şansımız olmasa da hazırlanmaya çalıştık. İki takım için de zorlukları olan bir maç. Takım olarak her maça maç maç düşünerek konsantre olduk. Çok zamanımız olmasa da oyuncularımı fiziksel ve zihinsel olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum."

"Rakip takımın orta sahasının neler yapabildiğini biliyoruz. Biz de orta sahamızı o yönde belirledik. Ümit ediyorum ki oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yapacak ve yolumuza 3 puanla devam edeceğiz."