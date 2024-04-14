FENERBAHÇE HABERLERİ | Gelen gideni arattı! İşte o istatistik
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Altay Bayındır'ın yerine gelen Dominic Livakovic performansıyla tarışma konusu oldu. İşte Hırvat kalecinin o çarpıcı istatistikleri...
Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye sezon başında Altay Bayındır'ın yerine transfer edilen Dominic Livakovic, performansıyla hayal kırıklı yaşatıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, tecrübeli kalecinin eksiklerinin giderilmesi için 16 Mart'ta teknik ekibe ülkesinde beraber çalıştığı kaleci antrenörü Sandro Zufic dahil edilmesine rağmen Hırvat kaleci form tutamadı.
Oynadığı son 2 maçta kalesinde 3 gol gören 28 yaşındaki eldiven, Trabzonspor'dan 1, Olympiakos'tan ise 2 gol yedi.
Toplamda ceza sahası dışından kaleyi bulan 37 şutta 11 golü kalesinde gördü.
Ligde ceza sahası dışından 8 kez ağlarını düşürürken, Avrupa'da kalesinde 3 gole engel olamadı ve dışarıdan %30'luk gol yeme değerine ulaştı.
Livakovic, bu performansıyla sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a giden Altay Bayındır'ı mumla arattı.
Milli kaleci, geçen dönem 34 karşılaşmada ceza sahası dışından kalesine gelen 29 şutta ağlarında sadece 4 gol görmüştü.