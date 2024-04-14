FENERBAHÇE HABERLERİ | Gelen gideni arattı! İşte o istatistik

FENERBAHÇE HABERLERİ | Gelen gideni arattı! İşte o istatistik

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sezon başında Altay Bayındır'ın yerine gelen Dominic Livakovic performansıyla tarışma konusu oldu. İşte Hırvat kalecinin o çarpıcı istatistikleri...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2024- 12:16