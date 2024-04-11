UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli isimlerinden Rodrigo Becao sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncu, yerini Leonardo Bonucci'ye bıraktı.
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha!
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli isimlerinden Rodrigo Becao sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncu, yerini Leonardo Bonucci'ye bıraktı. | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 11.04.2024- 21:34 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024- 21:39