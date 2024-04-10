TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ses getirecek hamle! Arjantinli yıldız geliyor
Yeni sezon çalışmalarına hızlı başlayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapılanması için harekete geçti. Michy Batshuayi ve Serdar Dursun ile yolların ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran sarı-lacivertli ekip, dünya yıldızını transfer etmek istiyor. Yönetim, bonservisi Inter'de bulunan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.04.2024- 06:40