Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! 2 yıldız gidiyor ama...
Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, takımı önündeki maça hazırlarken bir yandan gelecek planlamasını sürdürüyor. Bu kapsamda sürpriz ayrılıkların yaşanabileceği Kanarya'da, G.Saray'ın istediği yıldız isim transfer listesine eklendi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 10.04.2024- 10:14