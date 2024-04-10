Sözleşmeleri bitecek Leonardo Bonucci, Joshua King ve Michy Batshuayi ile yeni mukavele imzalanması beklenmiyor.

Sezonu ameliyat olduğu için sakat geçiren Luan Peres ile istenen performansı sergileyemeyen Miha Zajc ve Ryan Kent'in de takım bulması halinde ayrılmasına kolaylık sağlanacak.