Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Galatasaray maçı öncesi konuştu. Zeki Murat Göle, "Avrupa maçımız öncesi yüksek şiddette bir maç oynamaya zorunlu tutulduk. A takımımızı biraz dinlendirip, genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Türk paydaşlar olarak aynı görüşte olmayı dilerdik ama bunun mümkün olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Zeki Murat Göle, "Ülkemizin en büyük spor kulübü olarak Avrupa'da ilerliyoruz. Bütün kupalarımız Avrupa'da olsun, mayısa kadar ilerleyelim isteriz çünkü buna ihtiyacımız var. Biz de çeyrek finaldeyiz ve hedefimizde kupayı almak var.'' dedi.

Göle, ''Avrupa maçımız öncesi yüksek şiddette bir maç oynamaya zorunlu tutulduk. A takımımızı biraz dinlendirip, genç takımımızla sahada olacağız. İnandığımız değerlerden vazgeçmeyeceğiz. Tüm Türk paydaşlar olarak aynı görüşte olmayı dilerdik ama bunun mümkün olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.