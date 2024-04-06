Galatasaray ile yarın oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

''Olympiakos maçı hazırlıklarımıza devam ediyoruz'' başlığıyla yapılan paylaşıma göre, Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos maçının hazırlıklarına yarın yapacakları çalışmayla devam edeceklerini ifade etti.