FENERBAHÇE HABERLERİ | Rade Krunic gerçeği ortaya çıktı! İşte performansının yükselme sebebi
Trendyol Süper Lig'de 31. haftada sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Rade Krunic sevinci yaşandı. Geldiği günden beri perfornansı tartışılan Boşnak oyuncu, Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında gösterdiği performansla alkış topladı. Maçın ardından yıldız futbolcunun performansının yükselme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.04.2024- 16:23