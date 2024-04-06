Bulduğu şansı iyi değerlendiren Boşnak futbolcu, hem taraftarın sevgisini, hem de İsmail Kartal'ın güvenini tekrar kazandı.

Milliyet'in haberine göre bu dört ismin, Krunic ile yaptığı görüşmelerde ona Süper Lig'in, Serie A'ya benzemediği, çok farklı dinamiklerinin olduğunu ve bunlara uyum sağlaması gerektiğini anlattığı öğrenildi.