Antrenman yaparken şut attığım ve kaleyi bulamadığım için bana sataşan taraftarlar olduğunu hatırlıyorum. Gülmüştüm, bu eleştiriler umurumda bile değildi ama Sarri çok sinirlendi, antrenmanı durdurdu ve eğer bitirmezlerse tüm antrenmanları bitireceğini söyledi. 'Vay be, ne adam ama' diye düşündüm.

Aralık ayında hiç oynamadığım için benim hakkımda ne düşündüğünü sormak için ona gittim, nerede gelişebileceğimi sordum ve o da nedenini tamamen taktiksel gerekçelerle açıkladı. 'Sen muhteşem bir insansın, herkes seni seviyor, muhteşem bir karakterin var ama ben senin gibi oyuncuları sevmiyorum'. Muhteşem, dürüst, şeffaf bir sohbetti. Ona tüm kalbimle teşekkür ettim ve ayrılmama yardım edip etmeyeceğini sordum, o da yardım etti. Mallorca'ya transfer oldum ve gerisi geldi.