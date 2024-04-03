Serdar Dursun: Buraya dönmek ve goller atmak için...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Adana Demirspor'u 4-2 yendi. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Stadyumun yakınında oturuyorum. Buradan her geçtiğimde tekrar buraya dönmek ve goller atmak için dua ediyordum. Hayalim gerçek oldu."

"İyi futbol oynuyoruz. Golleri geç bulunca takımda heyecan oluştuğu doğru. Takım olarak bugün daha sakin ve öne doğru baskılı oynadık. Oyuna bakarsak haklı bir galibiyet ve olumlu bir maçtı bizim için."