Ali Koç açıkladı! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda flaş açıklamada bulundu. Başkan Koç, ligden çekilme ve Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa finaliyle ilgili önemli ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Bu opsiyonu 3 ay sonraki Genel Kurul'a kadar masadan kaldırıyoruz."

"İKİ OPSİYONUMUZ VAR..."

"Taraftarlarımıza '2 Nisan akşamına kadar Şanlıurfa için plan yapmayın.' dedim. 2 Nisan akşamındayız, tekrar çağrı yapıyorum. Lütfen plan yapmayın, bilet rezerve etmeyin."

"İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin."

"Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."

"DZEKO, TADIC VE MERT HAKAN'A SESLENİYORUM..."

"Maçlara da U-19'la çıkmanın bir esprisi yok. O yüzden Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a sesleniyorum: Sahaya çıkın, ne yapacaksanız yapın ve şampiyonluğu bize getirin."

"Şampiyonluk şansımız devam ederken, yılmadan sonuna kadar mücadele edip, meydanı boş bırakmayalım, ligde kalan maçlara genç takım ile çıkalım. Ligden çekilmeyi sezon sonunda bir kez daha değerlendirelim. Ligden çekilme, bu sezonun tüm emeklerini çöpe atmak olur. En kararlı adımları atalım, ligden çekilelim. Buna mukabil yine bir görüş, en kararlı adımları atalım, ligden çekilme dahil olacaksa da en son adım olmalı"

"Bu görüş çok ağır bastı, ligden çekileceğimizi faaliyetleri donduralım. Benzer sorunları yaşamaya devam edeceğiz diyenler oldu. Lige genç takımla devam edelim, Süper Kupa ve Avrupa'ya A takımla çıkalım görüşü oldu. Şimdi bizim görüşümüz, bu konuyla ilgili, futbol faaliyetlerini askıya almayı şu anda hiç değerlendirmiyoruz"