Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübün yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısına dair, "Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar" açıklamasını yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübün yarın gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısına dair, "Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki sağ beki, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.