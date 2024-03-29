TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gidiyor o geliyor! Galatasaray da istiyordu
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli ekipte milli futbolcunun olası ayrılığı sonrasında transfer planı yapıldı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği o futbolcuyu istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 29.03.2024- 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024- 09:54