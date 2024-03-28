FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Rus kulübünden İrfan Can Kahveci'ye kanca!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci göz doldurmaya devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu için sürpriz ayrılık iddiası gündeme gelirken Rus kulübünün milli futbolcu ile sezon sonunda masaya oturacağı aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2024- 06:40