FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Rus kulübünden İrfan Can Kahveci'ye kanca!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci göz doldurmaya devam ediyor. 27 yaşındaki oyuncu için sürpriz ayrılık iddiası gündeme gelirken Rus kulübünün milli futbolcu ile sezon sonunda masaya oturacağı aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci bu sezon kariyer sezonunu yaşarken şu ana kadar 39 maçta 14 gol ve 11 asist ile katkı sağladı.
Takvim'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre bu performansıyla bir çok dev kulübü peşine takan yıldız oyuncu sezonun sona ermesiyle birlikte Rus kulüplerinden CSKA Moskova ile masaya oturacak.
İddiaya göre Rus ekibi milli futbolcu için ciddi miktarda bonservisi gözden çıkarmış durumda.
Fenerbahçe ise yeteri teklif gelmesi halinde transfere onay vermeye sıcak bakıyor.
2021 yılından beri Fenerbahçe'de forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.