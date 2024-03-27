Fenerbahçe'den İspanya'ya Çağlar Söyüncü çıkarması! Pazarlık başlıyor

Sarı-lacivertliler, devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çaylar Söyüncü'nün bonservisini almak için kollarını sıvadı. Fenerbahçe yönetimi, pazarlık görüşmeleri için İspanyol ekibiyle masaya oturacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2024- 06:40