TRANSFER HABERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçeli genç yıldıza kanca! Hayran kaldı
Fenerbahçe U19 Takımı, geçtiğimiz günlerde Panathinaikos U19'la özel bir maçta karşı karşıya gelmişti. Semih Şentürk'ün çalıştırdığı sarı lacivertli genç futbolcular görücüye çıkarken, müsabakayı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim de izlemişti. Fatih Terim'in bu maçta Fenerbahçeli genç yıldıza hayran kaldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 26.03.2024- 11:47