Kayıtlar yayınlandı! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyonların yorumları!
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 27. hafta oynanan Galatasaray - Bitexen Antalyaspor maçının MHK toplantısının görüntülerini sızdırılmıştı, ardından TFF toplantının tamamını yayınladı. Yayınlanan videoda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Oosterwolde-Fall ve sarı-lacivertlilerin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı için yapılan yorumlar da ortaya çıktı. İşte o konuşmalar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 26.03.2024- 16:35