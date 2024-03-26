Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 27. hafta oynanan Galatasaray - Bitexen Antalyaspor maçının MHK toplantısının görüntülerini sızdırılmıştı, ardından TFF toplantının tamamını yayınladı. Yayınlanan videoda Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Oosterwolde-Fall ve sarı-lacivertlilerin uzatma dakikalarında kazandığı penaltı için yapılan yorumlar da ortaya çıktı. İşte o konuşmalar...

TFF'den söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin düzenli olarak çevrim içi yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." denildi.