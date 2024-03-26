Fenerbahçe'den yeni erteleme talebi! TFF'nin kararı...

Milli aradan sonra yoğun bir fikstürle karşı karşıya kalacak olan Fenerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu talebe 'hayır' cevabı gelmişti. Bu gelişme sonrası sarı lacivertlilerden yeni bir istek daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2024- 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024- 14:31