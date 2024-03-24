Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transferi! Kanarya bombayı patlattı

Lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon planlamalarına şimdiden başlayan Kanarya'dan gündem yaratacak bir hamle geldi. Sarı lacivertlilerin gelecek sezonun ilk transferini yapmaya çok yakın olduğu kaydedildi. İşte o yıldız ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2024- 10:34 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024- 10:35