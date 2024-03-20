TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ikna oldu Szymanski imzayı atıyor! İşte bonservis ücreti
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, gösterdiği müthiş futbolla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Yeni sezonda takımdan ayrılacağı konuşulan Polonyalı yıldız hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa devinin, Szymanski için sarı lacivertlileri ikna etmek üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 20.03.2024- 11:41