Fenerbahçe, şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ | Avrupa'nın yükselen yıldızı Sebastian Szymanski'nin peşinde! Resmen açıkladılar
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte performansı büyük ölçüde artan Sebastian Szymanski'ye Avrupa'nın yükselen yıldızı talip oldu. Polonyalı yıldız için sasrı-lacivertli takım o bonservisi isteyecek. İşte detaylar... (FB spor haberi
Sarı-lacivertli ekip son olarak Trabzonspor'a konuk oldu.
Olaylı mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı.