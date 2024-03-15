Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Mert Hakan Yandaş'ın son durumu belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre, tecrübeli futbolcu sakatlığı sebebiyle Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.
MERT HAKAN YANDAŞ, UNION SG MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Unioın SG'yi konuk ettiği maçın 75. dakikasında oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabakanın son anlarında sakatlanmış ve oyundan alınmıştı.
Mert Hakan Yandaş, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 2 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkan deneyimli futbolcu 3 gol, 6 asistlik istatistik yakaladı.