FENERBAHÇE HABERLERİ - İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun peşinde! İşte beklenen bonservis
Fenerbahçe'ye geldiği günden beri dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Ferdi Kadıoğlu, Avrupa transfer piyasasında birçok takımın listesine girmiş durumda. Sarı-lacivertli ekipte vazgeçilmez isimlerden biri olan milli futbolcu için İngiliz kulüpleri transfer yarışına girdi. Yönetim, yıldız oyuncu için beklenen bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 15.03.2024- 10:30