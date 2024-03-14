Fenerbahçe turu çoktan bitirdi! Union Saint Gilloise'lı oyuncular resmen oyun oynuyorlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda temsilcimiz Fenerbahçe rövanş maçında Union Saint Gilloise'yı ağırlayacak. İlk maçı Belçika'da 3-0 kazanan Kanarya, Kadıköy'deki karşılaşma öncesi büyük avantaj yakaladı. Misafir takımı oyuncuları, turu geçeceklerine inanmadıkları, İstanbul yolculuğunu uçakta video oyunu oynamak için bir fırsata dönüştürerek eğlendikleri belirtildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.03.2024- 15:40