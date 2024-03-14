UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'e sahasında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanmasının avantajıyla çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerde Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün için tek pozitif şey çeyrek finale kalmak. Geriye kalan şeyler, bizim için iyi değildi. Bugünkü performanstan memnun olmamalıyız. Bugün de maçı kazanmalıydık. Belirttiğim gibi, tek önemli şey bugün çeyrek finale çıkmaktı."

"Çeyrek finale çıkan her takımın turnuvayı kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kim olduğunu yarın öğreneceğiz. Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz."

"Taraftara teşekkür ediyorum, bizi desteklemeye devam etsinler. Onlar en iyiler, her şeyin en iyisini hak ediyor."