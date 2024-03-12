Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor galibiyeti! Yenilmezlik serisi...
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Trabzonspor derbisine çevrildi. Sarı-lacivertli ekip zorlu mücadeleyi kazanmak ve yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda Mert Hakan, Batshuayi (P), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 76'ya çıkardı ve ilk sıradaki Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Fenerbahçe, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti. Sarı-lacivertliler bu periyotta 14 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
YENİLMEZLİK DEVAM ETMELİ Fotomaç'ın derlediği haberde, Fenerbahçe'de şimdi tek hedef hafta sonunda deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisini kazanmak.
Sarı-lacivertliler Karadeniz temsilcisiyle yapacağı zorlu mücadeleden alacağı üç puanla hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de şampiyonluk yarışında kayıp vermeden yola devam etmeyi hedefliyor.
Bu sezon başında üst üste 10 maç kazanarak müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe, Pendikspor galibiyetiyle de bu sezon üçüncü kez üst üste 4 maçlık galibiyet serisini yakalamış oldu.