Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçının hakemi Nikola Dabanovic oldu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Union Saint Gilloise ile oynayacağı Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic'in yöneteceği açıklandı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.

Bu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı ve İstanbul'a büyük bir avantajla döndü.

Rövanş maçı 14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

Bu karşılaşmanın hakemi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Union SG ile oynayacağı Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic'in yöneteceği açıklandı.

Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

Zorlu müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Hırvat Fran Jovic oturacak.