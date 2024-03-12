Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Union Saint Gilloise'i konuk edecek. Belçika'da oynanan maçta 3-0 galip gelen temsilcimiz, taraftarı önünde rahat bir galibiyet alarak çeyrek finale kalmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2024- 11:44