FENERBAHÇE HABERİ: Dzeko ile Mert Hakan Yandaş tartıştı! İşte sebebi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler oldukça gergin geçen mücadeleyi 4-1 kazandı. Öte yandan Kanarya'da saha içinde bazı futbolcular birbirleriyle tartıştı. Tadic ve Fred'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş ile Dzeko da uzun süre gerginlik yaşadı. İşte olayın sebebi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2024- 11:58