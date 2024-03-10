Kadıköy'de 2 kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 71. dakikasında misafir takımdan Welinton, yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2024- 20:53 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024- 21:27