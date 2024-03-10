Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Siltaş Yapı Pendikspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 71. dakikasında misafir takımdan Welinton, yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
İŞTE O POZİSYON:
PENDİKSPOR 9 KİŞİ KALDI!
90+1. dakikada Pendikspor'lu Arnaud Lusamba yaptığı müdahale sonrası faul kararı çıkınca hakemi alkışlayarak tepki gösterdi. Önceden sarı kartı bulunan Lusamba bu hareketi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 9 kişi bıraktı.
İBRAHİM ÜZÜLMEZE DE KIRMIZI ÇIKTI!
90+6'da Fenerbahçe'nin 3. golünün ardından itirazlarda bulunan Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez de kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.