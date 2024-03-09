Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle birkaç hafta formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız Fred, takıma döner dönmez farkını ortaya koydu. İşte 31 yaşındaki futbolcunun dikkat çeken o istatistiiği...

Fenerbahçe uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor. Kanarya diğer yandan Avrupa'da, Konferans Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.