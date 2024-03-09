Fenerbahçe'de Fred farkı! İşte hayran bırakan o istatistiği
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle birkaç hafta formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız Fred, takıma döner dönmez farkını ortaya koydu. İşte 31 yaşındaki futbolcunun dikkat çeken o istatistiiği...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2024- 11:00
Fenerbahçe uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor. Kanarya diğer yandan Avrupa'da, Konferans Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.
Sarı-lacivertliler bu anlamda sezon başında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etti. Fenerbahçe'de kadroya katılan oyunculardan birisi de Fred olmuştu.
Brezilyalı yıldızın transferi büyük yankı uyandırırken futbolcu gösterdiği performansla kısa süre içerisinde sarı-lacivertli taraftarları kendisine hayran bıraktı.