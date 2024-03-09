Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. Çalışma, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Öte yandan İrfan Can Kahveci takımla çalışmalara başladı.

Bu antrenmanla yarın Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.