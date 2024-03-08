Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaştı ve mücadeleyi deplasmanda 3-0 kazanarak büyük avantaj elde etti.
İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe'yi büyük zorluk bekliyor
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Belçika ekibini 3-0 yenerek çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da tur atlaması halinde büyük bir fikstür zorluğu ile karşılaşacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerde golleri, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde ile Dusan tadic kaydetti.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise sarı-lacivertlilerin evinde Ülker Stadyumu'nda 14 Mart Perşembe günü oynanacak.