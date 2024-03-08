İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe'yi büyük zorluk bekliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Belçika ekibini 3-0 yenerek çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da tur atlaması halinde büyük bir fikstür zorluğu ile karşılaşacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2024- 16:28