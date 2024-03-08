Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuna dev teklif! Kanarya'nın kasası böyle dolacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunda deplasmanda Union Saint Gillouse'yi 3-0 yenerek Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı kapan İsmail Kartal'ın öğrencileri yoluna doludizgin devam ediyor. Öte yandan Fenerbahçe'de oynadıkları futbolla vitrine çıkan futbolcularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'nın büyük kulüpleri sarı-lacivertlilerin 3 futbolcusuna dev teklifle gelmeye hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'ye ciddi bonservis geliri getirecek o teklif...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.03.2024- 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024- 11:32