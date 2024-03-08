Biz de buna iyi çalıştık. İlk golümüz öyle geldi. Ülke puanı için bu galibiyet çok önemliydi. Kazandığımız için çok mutluyum. "Oosterwolde, bu sezon bizimle beraber çok büyük bir gelişim içerisinde. Genç ve fizik gücü iyi olan bir oyuncumuz.