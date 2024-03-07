Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise'e konuk oluyor. Sarı lacivertliler, Anderlecht Lotto Stadı'nda oynanan maçta Belçika ekibi karşısında galibiyet elde ederek son 8 için avantaj sağlamak istiyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UNION SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Saint Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte, Sadiki, Teklab, Amoura, Puertas, Nilsson

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

UNION SAINT-GILLOISE - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı günü 7 Mart Perşembe saat 23.00'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

KANARYA'DA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Joshua King ve İrfan Can Kahveci'yi maç kadrosuna almadı. Ayrıca; Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan Becao da ağrılarından dolayı Belçika'ya götürülmedi. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun ise listeye yazılmamıştı.

8 MAÇTA 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, tarihinde 6'sı Anderlecht, 2'si de Royal Antwerp olmak üzere Belçika ekipleriyle daha önce 8 maçta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken sahadan sadece 1 kez mağlup ayrıldı.

KENDİ LİGİNDE LİDER

Union Saint-Gilloise, bu sezon 28 maçta, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle en yakın rakibi Anderlecht'in 11 puan önünde 58 puanla ilk sırada yer alıyor. Normal sezonun bitimine 2 hafta kala liderliği garantileyen Saint-Gilloise, ilk 6 sıradaki takımın katılacağı Şampiyonluk Turu'na avantajlı girecek.