UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, U. S. Gilloise'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin ilk golünü kaydeden Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BATSHUAYI'NİN SÖZLERİ:

Gerçekten mutlu ve gururlu hissettiğimi söyleyebilirim. Ülkeme geldim. Ailem ve arkadaşlarım, beni seyrettiler. Onlar buradayken ben de kendimi göstermek ve Fenerbahçe için en iyisini yapmak istedim. Benim için süper bir akşam olduğunu söyleyebilirim. Çok mutluyum.

Hiçbir şekilde rakibi küçümsememeliyiz. İkinci maçta ellerinden geleni yapacaklardır. Güçlü durmalıyız. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin amacı budur. Kupalar kazanabilecek kapasitedeyiz. Bunun için her şeyimizi ortaya koyacağız.