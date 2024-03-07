UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, U. S. Gilloise'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-lacivertli takımın 2. golünü kaydeden Jayden Oosterwolde açıklamalarda bulundu.

İŞTE OOSTERWOLDE'NİN SÖZLERİ:

Attığım gol için çok mutluyum. İyi performans sergiledik. Maça sol bek başladım, maalesef Çağlar sakatlandı ve stopere geçtim. Göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum.

Buraya ilk geldiğim zaman çok iyi değildim. Futbolu, insanları anlamam gerekiyordu. Bu sene üzerine koyarak devam ediyorum. Çok iyi idmanlar yapıyoruz. Hocamız da bana güvenini hissettiriyor. Umarım bu sene birçok kupa kazanırız.