Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 ilk maçında Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup ederek tur biletini cebine koydu.

Maçın ardından sarı lacivertlilerde Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık. Direkt oynayan bir takım. Biz de buna hazırdık. Planımız iyi işledi. Onları nasıl durdurabileceğimizi biliyorduk. İyi bir şekilde cevap verdik. Zamanında attığımız gollerle onların direncini kırdık. Önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi muazzam şekilde desteklediler"

"Çok büyük hedeflerimiz var ama maç maç düşünüyoruz. Şu anki hedefimiz Union SG'yi elemek. Sonrasında neler olacağını göreceğiz, maç maç ilerleyeceğiz."

"Ferdi ve Jayden ile güçlü iletişimimiz var. Aynı dili konuşuyoruz. Çok fazla maç oynayacağız ama böyle devam etmek güzel. Aynı zamanda Ferdi ve Jayden ile çok uzun zamandır oynuyoruz ve oynamaktan da keyif alıyoruz. Bu kimyayı da görüyorsunuz."