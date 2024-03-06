UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union Saint Gilloise'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu açıklandı.
Rodrigo Becao, Joshua King ve İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU:
Livakovic, İrfan Can, Furkan, Osayi, Çağlar, Bonucci, Djiku, Jayden, Ahmet, Muhammet, Ferdi, Krunic, İsmail, Fred, Zajc, Mert Hakan, Szymanski, Kent, Cengiz, Tadic, Dzeko, Batshuayi, Çağrı.
📋 Union Saint-Gilloise maçı kamp kadromuz.#UECL #USGvFB pic.twitter.com/K1ALQzL8yq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2024