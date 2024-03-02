Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında şampiyonluk yarışında mücadele veren Fenerbahçe, ligde kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

Hatayspor: Hatayspor: Erce, Burak, Maksimovic, Ghoulam, Kerim, Matondo, Rivas, Bashiru, Mehdi, Halil, Pedro.

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı 2 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.