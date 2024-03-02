FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Edin Dzeko sezon sonu veda ediyor! Dünyaları kazanacak

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla takımın en önemli isimlerinden biri olan Edin Dzeko hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferin gözdesi konumundaki yıldız golcüye flaş bir talip çıktı. 37 yaşındaki forvetin sezon sonu astronomik bedelle yeni kulübüne imza atacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.03.2024- 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024- 10:39