FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Avrupa devi efsanesini gönderip Sebastian Szymanski'yi alacak!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezona bomba transferlerle girmişti. Bu oyuncular kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışına girdi. Kanarya'nın en çok skor katkısı veren transferlerinden biri olan Sebastian Szymanski ise şimdiden birçok dev takımın radarına takıldı. İtalya'nın büyük kulüplerinden biri ise efsanesi olan futbolcuyu gönderip Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 06:40