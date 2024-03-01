Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Hatayspor ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'dan havayoluyla Adana'ya gelen Fenerbahçe kafilesi daha sonra takım otobüsüyle Mersin'de konaklayacağı otele geldi. Sarı-Lacivertlileri burada çok sayıda taraftar karşıladı. Meşale yakıp tezahüratta bulunan taraftarlar, marşlar söyledi.