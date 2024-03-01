Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Hatayspor ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul'dan havayoluyla Adana'ya gelen Fenerbahçe kafilesi daha sonra takım otobüsüyle Mersin'de konaklayacağı otele geldi. Sarı-Lacivertlileri burada çok sayıda taraftar karşıladı. Meşale yakıp tezahüratta bulunan taraftarlar, marşlar söyledi.
Fenerbahçe kafilesi Mersin'de
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın oynanacağı Mersin'e geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2024- 20:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024- 22:07