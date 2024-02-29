Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin kaptanlarından olan Mert Hakan Yandaş, şampiyonluk mesajı vererek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.02.2024- 23:16