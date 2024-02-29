Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Milli futbolcu, taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi.
Mert Hakan paylaşımında, "Engeller, algılar, saldırılar.. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Engeller, algılar, saldırılar.. Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesinde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz! 💛💙 pic.twitter.com/mIHe9PfA2O— Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) February 29, 2024